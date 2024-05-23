«Ролан Гаррос» — 2024: потенциальный путь до титула Арины Соболенко

Сегодня, 23 мая, в Париже (Франция) состоялась жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2024. Основной турнир женской части соревнований пройдёт с 26 мая по 8 июня.
По итогам жеребьёвки, в частности, стало известно, какой путь необходимо преодолеть двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко, чтобы впервые в карьере выиграть «Ролан Гаррос».
Потенциальный путь Арины Соболенко к титулу на «Ролан Гаррос» — 2024:
1/64 финала – Эрика Андреева (Россия);
1/32 финала – квалифаер;
1/16 финала – Кэйти Бултер (Великобритания, 26);
1/8 финала – Мэдисон Кис (США, 14);
1/4 финала – Мария Саккари (Греция, 6);
1/2 финала – Елена Рыбакина (Казахстан, 4);
финал – Ига Свёнтек (Польша, 1).