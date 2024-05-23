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Россиянки Хромачёва и Сизикова пробились в финал парного турнира в Рабате

Россиянки Хромачёва и Сизикова пробились в финал парного турнира в Рабате
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Российские теннисистки Ирина Хромачёва и Яна Сизикова пробились в финал парного разряда грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко).

В полуфинальном матче получившие четвёртый номер посева Хромачёва и Сизикова со счётом 1:6, 7:5, [10:6] обыграли первых сеяных, представительниц Китая Ханьюй Го и Синью Янь.

Первая полуфинальная встреча продлилась 1 час и 38 минут. В её рамках Хромачёва и Сизикова (4) ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету дуэта из Китая ни одного эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

Пара, которая сразится с тандемом Хромачёва — Сизикова в финале, определится позднее.

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