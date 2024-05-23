Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Бублик разбил ракетку после проигрыша Котову сета на тай-брейке в Лионе

Видео: Бублик разбил ракетку после проигрыша Котову сета на тай-брейке в Лионе
Аудио-версия:
Комментарии

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально воспринял проигрыш первого сета на тай-брейке 57-й ракетке мира россиянину Павлу Котову. Теннисисты прямо сейчас играют в четвертьфинальном раунде грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция).

Лион. 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 16:15 МСК
Павел Котов
57
Россия
Павел Котов
П. Котов
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		5
         
Александр Бублик
19
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Котов выиграл первый сет поединка с Бубликом (2) на тай-брейке, со счётом 7:6 (7:4). После этого Александр вдребезги разбил ракетку о корт. Интересно, что вторая партия матча началась с того, что Котов проиграл гейм на своей подаче, Александр же во время смены сторон отдал разбитую ракетку фанату.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного момента.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Бублик – Котов в четвертьфинале турнира в Лионе.

Материалы по теме
Жеребьёвка РГ-2024! Медведев попал в половину к Джоковичу и сыграет с Кёпфером на старте
Live
Жеребьёвка РГ-2024! Медведев попал в половину к Джоковичу и сыграет с Кёпфером на старте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android