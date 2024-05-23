Видео: Бублик разбил ракетку после проигрыша Котову сета на тай-брейке в Лионе

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально воспринял проигрыш первого сета на тай-брейке 57-й ракетке мира россиянину Павлу Котову. Теннисисты прямо сейчас играют в четвертьфинальном раунде грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция).
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Котов выиграл первый сет поединка с Бубликом (2) на тай-брейке, со счётом 7:6 (7:4). После этого Александр вдребезги разбил ракетку о корт. Интересно, что вторая партия матча началась с того, что Котов проиграл гейм на своей подаче, Александр же во время смены сторон отдал разбитую ракетку фанату.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного момента.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Бублик – Котов в четвертьфинале турнира в Лионе.
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