«Ролан Гаррос» — 2024: возможный путь до титула Андрея Рублёва
Сегодня, 23 мая, прошла жеребьёвка мужской части Открытого чемпионата Франции — 2024 по теннису. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва.
Возможная сетка Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос» — 2024:
- 1/64 финала: Таро Дэниэл (Япония).
- 1/32 финала: Педро Мартинес-Портеро (Испания).
- 1/16 финала: Маттео Арнальди (Италия).
- 1/8 финала: Стефанос Циципас (Греция).
- 1/4 финала: Карлос Алькарас (Испания).
- 1/2 финала: Янник Синнер (Италия).
- Финал: Новак Джокович (Сербия).
Отметим, что один из турниров «Большого шлема» «Роллан Гаррос» начнётся 26 мая и завершится 9 июня. Действующий чемпион Открытого чемпионата Франции — сербский теннисист Новак Джокович.
Комментарии