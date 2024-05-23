«Ролан Гаррос» — 2024: возможный путь до титула Андрея Рублёва

Сегодня, 23 мая, прошла жеребьёвка мужской части Открытого чемпионата Франции — 2024 по теннису. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва.

Возможная сетка Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос» — 2024:

1/64 финала: Таро Дэниэл (Япония).

1/32 финала: Педро Мартинес-Портеро (Испания).

1/16 финала: Маттео Арнальди (Италия).

1/8 финала: Стефанос Циципас (Греция).

1/4 финала: Карлос Алькарас (Испания).

1/2 финала: Янник Синнер (Италия).

Финал: Новак Джокович (Сербия).

Отметим, что один из турниров «Большого шлема» «Роллан Гаррос» начнётся 26 мая и завершится 9 июня. Действующий чемпион Открытого чемпионата Франции — сербский теннисист Новак Джокович.