«Ролан Гаррос» — 2024: потенциальный путь до титула Новака Джоковича

Сегодня, 23 мая, в Париже (Франция) состоялась жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2024. В ней принимала участие первая ракетка мира, действующая чемпионка турнира Ига Свёнтек (Польша).
По итогам жеребьёвки, в частности, стало известно, какой путь необходимо преодолеть первой ракетке мира, действующему чемпиону турнира у мужчин Новаку Джоковичу (1), чтобы защитить титул.
Потенциальный путь Новака Джоковича к титулу на «Ролан Гаррос» — 2024:
1/64 финала – Пьер-Юг Эрбер (Франция);
1/32 финала – Роберто Карбальес-Баэна (Испания);
1/16 финала – Лоренцо Музетти (Италия, 30);
1/8 финала – Томми Пол (США, 14);
1/4 финала – Каспер Рууд (Норвегия, 7);
1/2 финала – Александр Зверев (Германия, 4);
финал – Янник Синнер (Италия, 2).