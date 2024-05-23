«Ролан Гаррос» — 2024: потенциальный путь до титула Новака Джоковича

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Сегодня, 23 мая, в Париже (Франция) состоялась жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2024. В ней принимала участие первая ракетка мира, действующая чемпионка турнира Ига Свёнтек (Польша).

По итогам жеребьёвки, в частности, стало известно, какой путь необходимо преодолеть первой ракетке мира, действующему чемпиону турнира у мужчин Новаку Джоковичу (1), чтобы защитить титул.

Потенциальный путь Новака Джоковича к титулу на «Ролан Гаррос» — 2024:

1/64 финала – Пьер-Юг Эрбер (Франция);

1/32 финала – Роберто Карбальес-Баэна (Испания);

1/16 финала – Лоренцо Музетти (Италия, 30);

1/8 финала – Томми Пол (США, 14);

1/4 финала – Каспер Рууд (Норвегия, 7);

1/2 финала – Александр Зверев (Германия, 4);

финал – Янник Синнер (Италия, 2).