Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Островский: у Сафиуллина есть неплохие шансы начать «Ролан Гаррос» с победы

Островский: у Сафиуллина есть неплохие шансы начать «Ролан Гаррос» с победы
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Александр Островский, представляющий интересы российского теннисиста Романа Сафиуллина, высказал мнение об итогах жеребьёвки Открытого чемпионата Франции — 2024 для отечественного спортсмена. В первом раунде соревнований он сразится с сербом Душаном Лайовичем.

«Эта встреча точно будет непростой. Несмотря на то что Роману достался соперник, который очень любит грунт, я считаю, что у Сафиуллина есть неплохие шансы начать турнир с победы. Очень много будет зависеть от веры в себя и ментального состояния, в котором россиянин выйдет на корт. Его физическое состояние сейчас я могу оценить достаточно высоко. Ключом к успеху будет стабильная подача и инициатива в розыгрышах. Очень важно будет идти в матче номером один, не ждать ошибок и действовать активно, а особенно на приёме. Если это удастся реализовать, то проблем в поединке с сербом быть не должно», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Действующим чемпионом французского ТБШ в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android