Островский: Потапова понимает, что сейчас самое время показывать лучшие результаты

Агент Александр Островский, представляющий интересы российской теннисистки Анастасии Потаповой (Шевченко), высказал мнение об итогах жеребьёвки Открытого чемпионата Франции — 2024 для своей клиентки. В первом раунде соревнований Потапова сразится со своей соотечественницей Камиллой Рахимовой.

«Несмотря на то что Анастасия и Камилла ни разу не проводили между собой официальные матчи, они очень хорошо знают друг друга. Во времена своих юниорских карьер девушки вместе играли в национальной сборной, много тренировались и регулярно пересекались на корте. Совместные тренировки Потапова и Рахимова продолжили и во взрослом туре.

Я думаю, что победа останется за той теннисисткой, которая будет действовать увереннее и ментально не дрогнет на старте французского мэйджора. От каждой из девушек я ожидаю качественный теннис. К тому же Камилла сейчас набрала форму после не самого удачного старта сезона. А Анастасия, которая к ТБШ подходит на пике своей формы благодаря упорной работе вместе с командой, понимает, что сейчас самое время показывать лучшие результаты. Матч между ними определённо получится интересным», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня.