Гарсия: после матча со Свитолиной чувствовала себя нормально

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала победу над чешкой Петрой Квитовой в полуфинале Пекина со счётом 6:3, 7:5 и рассказала о своём настрое на борьбу за последнюю путёвку на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре.



«Я знаю, что судьба путёвки в Сингапур не полностью в моих руках. Не хочу зацикливаться на этом. Мне ещё предстоит длинный путь, так что я просто буду стараться выходить на корт, наслаждаться каждой минутой каждого матча, прогрессировать, и посмотрим, как всё сложится.



Матч с Квитовой получился очень упорным. Каждый гейм был важным. В стартовой партии она подавала первой, так что поначалу я постоянно её догоняла. Нужно было концентрироваться на своей подаче и стараться оказывать давление на приёме, когда появлялись такие шансы. Конечно, будут и эйсы соперницы, и непринятые подачи, но нужно бороться всегда, когда есть возможность.



После матча со Свитолиной я чувствовала себя нормально, за исключением небольшой боли в спине. Мне удалось как следует восстановиться. Я провела комплекс восстанавливающих процедур, хоть уже и был поздний вечер. Но, честно говоря, на утренней тренировке я играла ужасно. Тем не менее к матчу мне удалось подойти в хорошем состоянии», — приводит слова Гарсии официальный сайт WTA.