Доналдсон стал соперником Надаля по второму кругу «Мастерс 1000» в Шанхае

Американец Джаред Доналдсон обыграл уругвайца Пабло Куэваса в первом раунде «Мастерс 1000» в Шанхае — 6:7 (7:9), 6:4, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 23 минуты. Доналдсон выполнил 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Куэваса 12 эйсов, четыре двойные и восемь упущенных брейк-пойнтов.



Следующим соперником Доналдсона станет первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль. Напомним, что сегодня, 8 октября, Надаль сыграет с австралийцем Ником Кирьосом в финале турнира ATP 500 в Пекине.