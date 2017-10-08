Симон обыграл Ву в первом круге «Мастерс 1000» в Шанхае и встретится с Гоффеном

Француз Жиль Симон вышел во второй круг «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай), обыграв местного теннисиста Йи-Бин Ву в двух партиях — 6:3, 6:4.



Матч продолжался 1 час 17 минут. Симон семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал три брейк-пойнта из семи. Ву сделал три эйса, три двойные и заработал один брейк-пойнт, который успешно реализовал.



Во втором раунде Симон встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном (8), который за последние две недели завоевал титулы в Шэньчжэне и Токио и ведёт борьбу за попадание на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.