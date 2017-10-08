Свитолина сыграет с Дияс, Павлюченкова — с Бабош на старте турнира в Гонконге

Появилась сетка соревнований категории WTA International в Гонконге. Первая сеяная — украинка Элина Свитолина, получившая «уайлд-кард» — стартует матчем с Зариной Дияс из Казахстана. Также в верхнюю половину попали датчанка Каролина Возняцки (3) и австралийка Дарья Гаврилова (7).



Второй ракеткой турнира стала американка Винус Уильямс, которая не выступала на соревнованиях после US Open, где она дошла до полуфинала и проиграла будущей чемпионке — Слоан Стивенс. От участия в Пекине Винус отказалась. Первой соперницей Уильямс-старшей станет японка Риса Одзаки. В четвертьфинале она может сыграть с россиянкой Анастасией Павлюченковой (6), а в полуфинале — с её соотечественницей Еленой Весниной (5, WC) или полькой Агнешкой Радваньской (4). Первыми соперницами Павлюченковой и Весниной станут венгерка Тимя Бабош и Луксика Кумкхум из Таиланда соответственно.