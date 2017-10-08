Фоньини одержал волевую победу над Вердаско в первом круге «Мастерса» в Шанхае

Итальянец Фабио Фоньини пробился во второй раунд «Мастерс 1000» в Шанхае, одержав волевую победу над испанцем Фернандо Вердаско — 2:6, 6:4, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Фоньини 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Вердаско 6 эйсов. 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.



Следующий соперник Фоньини определится в матче между россиянином Даниилом Медведевым и французой Люкой Пуи (15). Эта встреча также состоится сегодня, 8 октября.