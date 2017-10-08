Жук в трёх сетах обыграла Викмайер и вышла в финал квалификации турнира в Линце

17-летняя россиянка Софья Жук стала участницей финального раунда квалификации к соревнованиям в Линце (Австрия), обыграв бельгийку Янину Викмайер (4) в трёх партиях — 6:7 (6:8), 6:4, 6:2.



Поединок продлился 2 часа 11 минут. Жук сделала 7 эйсов, 9 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 9. На счету Викмайер 5 подач навылет, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.



За выход в основную сетку турнира Жук сразится с Викторией Томовой из Болгарии, которая в трёх сетах победила украинку Марину Заневскую — 5:7, 6:3, 6:2.