Первым соперником Хачанова на «Мастерсе» в Шанхае стал Циципас

Победители квалификационных соревнований турнира серии «Мастерс» в Шанхае распределены по основной сетке. Отметим, что соперником россиянина Карена Хачанова стал Стефанос Циципас из Греции.
Фрэнсис Тиафо (США, Q) — Бенуа Пэр (Франция)
Жереми Шарди (Франция, Q) — У Ди (Китай, WC)
Стефанос Циципас (Греция, Q) – Карен Хачанов (Россия)
Душан Лайович (Сербия, Q) — Джон Иснер (США, 12)
Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 16)
Александр Долгополов (Украина, Q) – Джек Сок (США, 14)
Джордан Томпсон (Австралия, Q) — Диего Шварцман (Аргентина).