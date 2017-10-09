Вавринка поднялся на восьмую строчку в рейтинге ATP, Гоффен — на 10-ю

В обновлённом рейтинге ATP от 9 октября швейцарец Стэн Вавринка поднялся на восьмую строчку, бельгиец Давид Гоффен — на 10-ю. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 35-й позиции.
Рейтинг ATP. 9 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9875.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7505.
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 6290.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4400.
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4155.
6 (6). Новак Джокович (Сербия) – 4125.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3925.
8 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3540.
9 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3455.
10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) – 3055.
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35 (39). Андрей Рублёв (Россия) — 1247...
40 (42). Карен Хачанов (Россия) — 1125...
64 (64). Даниил Медведев (Россия) — 814...
74 (89). Евгений Донской (Россия) — 707...
97 (87). Андрей Кузнецов (Россия) – 566.