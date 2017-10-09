Дабровски/Сюй Ифань и Грёнефельд/Пешке вышли на Итоговый чемпионат WTA в паре

Канадка Габриэла Дабровски, выступающая в дуэте с китаянкой Сюй Ифань, а также пара Анна-Лена Грёнефельд (Германия) / Квета Пешке (Чехия) квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA в парном разряде, который пройдёт в Сингапуре с 22 по 29 октября, сообщает официальный сайт тура.

Ранее право выступить на этом турнире завоевали швейцарка Мартина Хингис с представляющей Китайский Тайбэй Чань Юнжань, олимпийские чемпионки 2016 года россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, австралийки Эшли Барти и Кейси Деллакуа, представительницы Чехии Катержина Синякова и Люция Градецка, а также венгерка Тимя Бабош с чешкой Андреа Главачковой.