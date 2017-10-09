Кербер заменит Кис в основной сетке турнира в Люксембурге

22-летняя американская теннисистка Мэдисон Кис, занимающая 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), из-за травмы отказалась от участия в стартующем 14 октября турнире в Люксембурге, сообщает «твиттер» организаторов соревнований. Ранее Кис отказалась от участие на завершившемся накануне турнире в Пекине.

Уроженку Рок-Айленда в основной сетке заменит бывшая первая ракетка мира, немецкая спортсменка Анжелика Кербер. В настоящий момент 29-летняя уроженка Бремена занимает 12-е место в мировой классификации.