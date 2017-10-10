Удары Кербер, Цибулковой, Саккари могут быть признаны лучшими по итогам сентября

Официальный сайт WTA огласил список теннисисток, удары которых могут быть отмечены в номинации «Удар сентября». На награду претендуют Мария Саккари (Греция), Луксика Кумкхум (Таиланд), Агнешка Радваньска (Польша), Анжелика Кербер (Германия), Доминика Цибулкова (Словакия).

Оценить претендентов можно на официальном сайте тура.

Победительница голосования будет определена 13 октября.

По итогам августа 2017 года лучшим был признан удар россиянки Дарьи Касаткиной. Видео доступно на официальном сайте WTA-тура.



