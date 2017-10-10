Гаске одержал волевую победу над Чхун Хёном во втором круге турнира в Шанхае

Французский теннисист Ришар Гаске пробился в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в трёх партиях одолев представителя Южной Кореи Чхун Хёна со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 24 минуты. Ришар 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Гаске поспорит с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Жиль Симон (Франция).