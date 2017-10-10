Тарпищев: одну WC держим для Шараповой, вторую — для Мугурусы или Стивенс

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев во время онлайн-конференции на странице «Группа ВТБ» в «Фейсбуке» рассказал о предоставлении «уайлд-кард» в основную сетку «ВТБ Кубка Кремля», который пройдёт с 14 по 22 октября.

«Что касается мужской сетки, то принято решение, что если кто-то из теннисистов — Раонич, Цонга и Бердых — изъявит желание сыграть на нашем турнире, то будет предоставлена „уайлд-кард“. Если говорить о женской сетке, то одну из „уайлд-кард“ мы держим под Шарапову, а вторая может быть отдана либо Мугурусе, либо Стивенс», — сказал Тарпищев.