Поражение Рублёва от дель Потро и победа Чилича — в видеообзоре турнира в Шанхае

Россиянин Андрей Рублёв уступил аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро во втором круге «Мастерс 1000» в Шанхае — 3:6, 4:6.
Австралиец Ник Кирьос в своём стиле покинул корт после проигрыша первого сета американцу Стиву Джонсону на тай-брейке без объяснения причин. Затем Ник сослался на проблемы со здоровьем.
Хорват Марин Чилич вышел в третий раунд «Мастерса» после победы над британцем Кайлом Эдмундом со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Отметим, что в случае завоевания здесь титула Марин досрочно квалифицируется на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.
Посмотреть видеообзор этих матчей можно на «Чемпионате».