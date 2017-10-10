До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Глава БТФ Тетерин: Лукашенко небезразлична судьба Азаренко

10 октября 2017, вторник. 22:07 Теннис

Глава Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин рассказал об участии президента Беларуси Александра Лукашенко в ситуации с судебными разбирательствами Виктории Азаренко по поводу опеки над её сыном Лео.

«Сможет или не сможет Азаренко выступить за сборную Беларуси в ноябрьском финале Кубка Федерации в Минске? К решению проблемы Азаренко сразу же подключились МИД, Белорусская теннисная федерация, другие структуры. Дальнейшая судьба нашей звёздной теннисистки небезразлична для главы государства Александра Лукашенко, который, несмотря на огромную загруженность государственными делами, интересуется и контролирует эту ситуацию. Для проведения Викой полноценных спаррингов, что позволит ей поддерживать необходимую форму, мы готовы делегировать в США своего человека-профессионала. Поскольку семейные проблемы — тема сугубо личная, то мне кажется, что этот гордиев узел быстрее развяжется, если Вика и Билли Маккиг между собой договорятся», — приводит слова Тетерина «Прессбол».

Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
Теги
Александр Лукашенко Виктория Азаренко
Новости. Теннис
10 октября 2017, вторник
22:46 Фетт переиграла Аллертову в первом круге турнира в Линце, взяв реванш за Ташкент
22:40 Суарес-Наварро снялась с «ВТБ Кубка Кремля» из-за травмы запястья
22:07 Глава БТФ Тетерин: Лукашенко небезразлична судьба Азаренко
22:05 Рыбарикова победила Хогенкамп на старте турнира в Линце
21:06 Кужмова победила Фридзам в первом круге турнира в Линце
20:00 Кирьос объяснил снятие с матча в Шанхае проблемами с желудком и болью в плече
19:43 Поражение Рублёва от дель Потро и победа Чилича — в видеообзоре турнира в Шанхае
19:17 Томлянович переиграла олимпийскую чемпионку Пуиг в первом круге турнира в Линце
18:06 Впервые в истории за один год в женском теннисе появилось три новых лидера
17:33 Броэди выполнила 16 эйсов, но проиграла Томовой на турнире в Линце
17:22 Возняцки разгромила Бушар в первом круге соревнований в Гонконге
16:55 Чилич вышел в третий круг турнира в Шанхае, победив Эдмунда
16:32 Кузнецова: хотелось бы больше играть в России, чтобы никуда не летать
16:31 Тарпищев: Кузнецова могла стать в этом году 1-й ракеткой мира, если бы не травма
16:19 Тарпищев: одну WC держим для Шараповой, вторую — для Мугурусы или Стивенс
16:15 Контавейт проиграла Бузэрнеску в первом круге турнира в Линце
16:13 Гаске одержал волевую победу над Чхун Хёном во втором круге турнира в Шанхае
15:55 Лидер посева Свитолина одолела Дияс в первом круге турнира в Гонконге
15:12 Павлюченкова в двух сетах победила Бабош на старте турнира в Гонконге
14:55 Дзаламидзе вышла в четвертьфинал турнира в Линце в парном разряде
14:40 Мария победила Жабер на старте турнира в Линце
14:33 Сафин: Кузнецова и Шарапова могут выиграть больше титулов на ТБШ
14:31 А. Радваньска: я очень рада, что смогла победить в двух сетах в таких условиях
14:30 Рублёв уступил дель Потро во втором круге «Мастерса» в Шанхае
13:26 Текстовая онлайн-трансляция матча дель Потро — Рублёв в Шанхае
13:20 Веснина проиграла Кумкхум в первом круге турнира в Гонконге
13:15 Троицки одолел Шаповалова на «Мастерсе» в Шанхае, Куэрри обыграл Сугиту
12:59 В. Уильямс стартовала на турнире в Гонконге с победы над Одзаки
12:50 Карреньо-Буста уступил Рамос-Виньоласу во втором круге турнира в Шанхае
12:19 Джонсон вышел во второй круг турнира в Шанхае на отказе Кирьоса
12:13 Гаврилова победила Като на старте турнира в Гонконге
11:55 Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Кумкхум в Гонконге
11:43 А. Радваньска вышла во второй круг турнира в Гонконге, где сыграет со Стосур
11:01 Все матчи одиночного разряда в Тяньцзине перенесены на 11 октября из-за дождя
10:57 Андерсон в двух сетах обыграл Маннарино на старте турнира в Шанхае
10:54 29 эйсов помогли Иснеру одолеть Лайовича на турнире в Шанхае
10:28 Тили: я не исключаю, что Серена может вернуться на Australian Open-2018
09:54 Тили: на Australian Open-2018 А. Зверев, Тим или Гоффен могут совершить прорыв
09:43 Долгополов вышел во второй круг турнира в Шанхае на отказе Сока
09:37 Тили: Джокович, Маррей, Вавринка, Нисикори сыграют на Australian Open-2018
09:03 Барти и Саккари претендуют на звание «Прорыв месяца»
09:03 Возняцки, Халеп и Гарсия — кандидаты на звание лучшего игрока сентября
09:02 Удары Кербер, Цибулковой, Саккари могут быть признаны лучшими по итогам сентября
09:01 Текстовая онлайн-трансляция матча Бегу — Шарапова в Тяньцзине
9 октября 2017, понедельник
23:31 Мама Свитолиной: парень Элины — джентльмен, который точно знает, чего хочет
Все новости RSS
Партнерский контент