Глава БТФ Тетерин: Лукашенко небезразлична судьба Азаренко

Глава Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин рассказал об участии президента Беларуси Александра Лукашенко в ситуации с судебными разбирательствами Виктории Азаренко по поводу опеки над её сыном Лео.



«Сможет или не сможет Азаренко выступить за сборную Беларуси в ноябрьском финале Кубка Федерации в Минске? К решению проблемы Азаренко сразу же подключились МИД, Белорусская теннисная федерация, другие структуры. Дальнейшая судьба нашей звёздной теннисистки небезразлична для главы государства Александра Лукашенко, который, несмотря на огромную загруженность государственными делами, интересуется и контролирует эту ситуацию. Для проведения Викой полноценных спаррингов, что позволит ей поддерживать необходимую форму, мы готовы делегировать в США своего человека-профессионала. Поскольку семейные проблемы — тема сугубо личная, то мне кажется, что этот гордиев узел быстрее развяжется, если Вика и Билли Маккиг между собой договорятся», — приводит слова Тетерина «Прессбол».