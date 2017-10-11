Пэн Шуай получила «уайлд-кард» на турнир «Элит Трофи» в Чжухае

Китайская теннисистка Пэн Шуай получила «уайлд-кард» на второй по значимости итоговый турнир года в женском туре — WTA Elite Trophy, сообщает официальный сайт WTA. Соревнования стартуют 31 октября.

В прошлом году Пэн Шуай значилась в списке запасных на этом турнире, а «уайлд-кард» получила её соотечественница Чжан Шуай.

Действующей победительницей турнира в Чжухае является представительница Чехии Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 6:4, 6:2.