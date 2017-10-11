Вихлянцева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Линце в парном разряде

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева и представительница Украины Людмила Киченок не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Линце в парном разряде. На старте соревнований они проиграли австралийке Анастасии Родионовой и украинке Надежде Киченок (4) со счётом 2:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 49 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Линце Родионова и Киченок поспорят с россиянкой Нателой Дзаламидзе и представительницей Швейцарии Ксенией Кнолль. Турнир завершится 15 октября.