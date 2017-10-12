Надаль победил Фоньини и сыграет с Димитровым в 1/4 финала турнира в Шанхае

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в двух партиях обыграв представителя Италии Фабио Фоньини со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 2 минуты. Первая ракетка мира 7 раз подал навылет и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Фоньини 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Шанхае Надаль поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым (6). Турнир завершится 15 октября.