Гаске одолел Симона и сыграет с Федерером в четвертьфинале турнира в Шанхае

Французский теннисист Ришар Гаске пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в трёх сетах обыграв своего соотечественника Жиля Симона со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 40 минут. Ришар 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Гаске поспорит с представителем Швейцарии Роджером Федерером (2). Турнир завершится 15 октября.