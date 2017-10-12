Макарова: дома настолько хочется сыграть хорошо, что иногда чересчур волнуюсь

Россиянка Екатерина Макарова, третья ракетка мира в парном разряде и олимпийская чемпионка Рио-2016 вместе с Еленой Весниной, поделилась ожиданиями от выступления на «ВТБ Кубке Кремля» и рассказала о своём отношении к этому турниру.



«Этот турнир, наверное, стал бы для меня знаковым, если бы мне всё-таки удалось победить тут или хотя бы хорошо сыграть в одиночном разряде. С Леной Весниной мы побеждали в паре, это, конечно же, очень приятно. Всегда хочется выиграть этот турнир, поэтому мне всегда тяжело здесь выступать. Всё-таки я коренная москвичка, и стены обычно дома помогают, но мне настолько хочется показать свой хороший теннис, что где-то иногда чересчур волнуюсь. С годами я научилась с этим бороться и показываю хороший теннис, но пока не настолько, насколько бы мне самой хотелось.



Хочется показать, что не зря мы с Леной Весниной стали олимпийскими чемпионками. В прошлом году мы играли здесь пару, и нам не удалось показать идеальный теннис. Правда, мы потом исправились в Сингапуре на следующей неделе. Сейчас уже конец сезона, все устали и эмоционально, и физически. Заставляешь себя находить какие-то плюсы в этом, но, так как «ВТБ Кубок Кремля» – домашний турнир, игры проходят намного легче.



Пока я в удовольствие тренируюсь на основных турнирных кортах, привыкаю к покрытию, потихоньку готовлюсь и ближе к матчу буду себя настраивать. Покрытие не сильно отличается от того, что было прежде. Может быть, оно не такое «стоячее», мяч чуть-чуть прилетает к тебе, но всё равно довольно сильное сцепление. Само покрытие, конечно, трудно изменить, может быть, его по-другому положили. Однозначно оно стало немного быстрее, но это в принципе нормально для турниров, проходящих в зале, – там часто кладут такое покрытие. Будем привыкать, адаптироваться.



Что касается тренировок по фехтованию вместе с Леной, то нам предложили попробовать через Олимпийский комитет России, и мы согласились. Было очень интересно, всё-таки другой вид спорта. Но теннис — наш любимый спорт», — сказала Макарова в интервью пресс-службе «ВТБ Кубка Кремля».