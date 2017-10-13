Эррани за 3 часа 11 минут одолела Макхэйл в четвертьфинале турнира в Тяньцзине

Итальянская теннисистка Сара Эррани (Q) пробилась в полуфинал турнира в Тяньцзине, в трёх партиях одолев представительницу США Кристину Макхэйл со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:1. Продолжительность противостояния составила 3 часа 11 минут. Эррани совершила 2 двойные ошибки и реализовала 10 из 19 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 7 двойных ошибок и 8 брейков.

За выход в финал соревнований в Тяньцзине Эррани поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Турнир завершится 15 октября.