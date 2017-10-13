Надаль сравнялся с Агасси по количеству побед за карьеру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, обыгравший в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае представителя Болгарии Григора Димитрова (6) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3, одержал свою 870-ю победу в карьере и сравнялся по этому показателю с американцем Андре Агасси.

Лидером по количеству побед за карьеру в Открытой эре является Джимми Коннорс (1256). Далее следуют Роджер Федерер (1121), Иван Лендл (1068), Гильермо Вилас (929), Джон Макинрой (877).

За выход в финал соревнований в Шанхае уроженец Манакора поспорит с представителем Хорватии Марином Чиличем.