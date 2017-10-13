Шарапова сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля»

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова сыграет на «ВТБ Кубке Кремля», который пройдёт в Москве с 14 по 22 октября, сообщает официальный «твиттер» ФТР. Организаторы соревнований предоставили уроженке Нягани «уайлд-кард» в основную сетку.

Жеребьёвка турнира состоится 14 октября, начало — в 12:00 по московскому времени.

На этой неделе Шарапова выступает на турнире в Тяньцзине. Она вышла в полуфинал соревнований, обыграв представительницу Швейцарии Стефани Фёгель со счётом 6:3, 6:1.