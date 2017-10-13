Ван Цян победила Стосур и может сыграть с Павлюченковой на турнире в Гонконге

Австралийская теннисистка Саманта Стосур не смогла пробиться в полуфинал турнира в Гонконге, в двух партиях проиграв представительнице Китая Ван Цян со счётом 5:7, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. Саманта 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету китаянки 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в финал соревнований в Гонконге Ван Цян поспорит с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия, 6) — Наоми Осака (Япония).