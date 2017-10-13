Кузнецова: у меня травма кисти, но я планирую выступить на «ВТБ Кубке Кремля»

Первая ракетка России Светлана Кузнецова подтвердила своё намерение сыграть на турнире «ВТБ Кубок Кремля», несмотря на проблемы с рукой. Соревнования пройдут в Москве с 14 по 22 октября.



«У меня травма левой кисти, но я планирую выступить. Проблема преследует меня с US Open. Стараюсь делать как можно больше реабилитаций и выступить на Кубке Кремля. Очень надеюсь выступить хорошо», — сказала Кузнецова в программе «Все на матч».



Жеребьёвка основной сетки «ВТБ Кубка Кремля» состоится 14 октября. Начало — в 12:00 по московскому времени.