Федерер вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с дель Потро

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (2) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в двух партиях обыграв представителя Франции Ришара Гаске со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 18 минут. Уроженец Базеля 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Гаске 1 эйс и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Шанхае Федерер поспорит с представителем Аргентины Хуан-Мартином дель Потро (16). Турнир завершится 15 октября.