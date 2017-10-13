Клейбанова получила «уайлд-кард» в квалификацию «ВТБ Кубка Кремля»

Россиянка Алиса Клейбанова, занимающая 383-ю строчку рейтинга WTA, получила специальное приглашение от организаторов турнира «ВТБ Кубка Кремля» в квалификацию. В первом раунде столичных соревнований ей предстоит сразиться со своей соотечественницей Виталией Дьяченко.

Напомним, что теннисистка в 2013 году, получив «уайлд-кард» в основную сетку московского турнира, сумела добраться до четвертьфинала, пройдя через два марафонских матча, уступила тогда она лишь Симоне Халеп, которая в итоге стала чемпионкой.

Кроме Клейбановой «уайлд-кард» в квалификацию получили россиянки Маргарита Гаспарян, Елена Рыбакина и Софья Лансере. Также в квалификации хозяек корта представят Полина Лейкина, Анастасия Потапова, Анастасия Фролова, Ксения Лыкина, Алла Кудрявцева, Полина Монова, Виктория Каменская, Анна Блинкова и Анна Моргина.