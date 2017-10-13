Бузэрнеску вышла в полуфинал турнира в Линце, обыграв Бенчич

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску вышла в полуфинал турнира в Линце. Начавшая соревнования с квалификации Бузэрнеску в четвертьфинальном матче в трёх сетах обыграла швейцарку Белинду Бенчич, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа 30 минут. Бузэрнеску 6 раз подала навылет и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Бенчич 2 эйса, 4 ошибки на подаче и 3 брейка.

В другом четвертьфинале швейцарка Виктория Голубич в двух сетах обыграла шведку Юханну Ларссон со счётом 6:3, 6:1.