Победы Федерера, Надаля, дель Потро и Чилича в Шанхае — в видеообзоре

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (2) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в двух партиях обыграв француза Ришара Гаске со счётом 7:5, 6:4. За выход в финал Федерер сразится с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (16), который в своём четвертьфинале в трёх партиях обыграл серба Виктора Троицки со счётом 4:6, 6:1, 6:4.

В полуфинал турнира в Шанхае вышел также испанец Рафаэль Надаль (1), который в трёх партиях переиграл болгарина Григора Димитрова (6) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. За выход в финал уроженец Манакора поспорит с хорватом Марином Чиличем (4), в двух сетах обыгравшим испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 6:3, 6:4.

Видеообзор этих матчей можно посмотреть на «Чемпионате».