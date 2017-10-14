Блинкова: во втором сете стартового матча меня сбил небольшой казус с мячами

Пятая сеяная в квалификации турнира «ВТБ Кубок Кремля» Анна Блинкова прокомментировала победу над румынкой Ириной Бара в первом раунде отборочного турнира со счётом 6:3, 6:2.

«Было сложно — я не до конца чувствовала свою игру, не до конца чувствовала корт и мячи, надо было ко всему этому немного приспособиться. В первом сете я была немного неуверенной, но переборола это. При счёте 4:3 сделала брейк, выиграла первый сет и стала чувствовать себя немного лучше. После этого вела — 5:0 с геймом 30:0, но там произошёл небольшой казус с мячами и, наверное, меня это сбило. Конечно, это не оправдание, но после я проиграла два гейма подряд — занервничала. Но при счёте 5:2 мне удалось взять себя в руки и победить», — приводит слова Блинковой пресс-служба турнира.