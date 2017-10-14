Блинкова, Монова, Кудрявцева и Каменская вышли во 2-й круг квалификации в Москве

Завершился ряд матчей первого круга квалификации турнира «ВТБ Кубок Кремля». Из россиянок во второй круг вышли Анна Блинкова (5), Полина Монова, Алла Кудрявцева и Виктория Каменская.



Блинкова победила румынку Ирину Бару со счётом 6:3, 6:2 за 1 час 5 минут. Монова, проведя на корте 2 часа 37 минут, одержала волевую победу над чешкой Барборой Крейчиковой (4) — 5:7, 6:4, 6:3.



Кудрявцева за 2 часа выиграла российское дерби у Ксении Лыкиной — 3:6, 7:5, 6:1. Каменская также победила свою соотечественницу Анну Моргину — 6:3, 6:2 за 1 час 13 минут.



Кроме того, Артём Дубривный (WC) в двух партиях уступил чеху Лукашу Росолу (6) — 4:6, 4:6.