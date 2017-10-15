Кудрявцева и Монова вышли в финальный раунд квалификации «ВТБ Кубка Кремля»

Россиянка Алла Кудрявцева пробилась в финал квалификации «ВТБ Кубка Кремля», одержав волевую победу над украинкой Ангелиной Калининой (9) — 3:6, 6:2, 6:4. Соперница Кудрявцевой в борьбе за выход в основную сетку определится в матче россиянки Елены Рыбакиной с чешкой Терезой Мартинцовой.



Также в финал отборочных соревнований вышла россиянка Полина Монова, переигравшая гречанку Валентини Грамматикопулу со счётом 7:6 (7:0), 6:4. Это гарантировало выход как минимум одной россиянки в основу, так как в финальном раунде Монова встретится либо с Викторией Каменской, либо с Анной Блинковой.



Участницей третьего круга квалификации стала и белоруска Вера Лапко, разгромившая Викторию Томову (8) из Болгарии — 6:1, 6:2.