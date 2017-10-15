Кузнецова: мне пришлось сыграть в Ухане и Пекине в связи с контрактом с WTA

Россиянка Светлана Кузнецова объяснила, почему не снялась с турниров в Ухане и Пекине, несмотря на травму левой руки.



«Рассчитывала, что к турниру в Ухане смогу играть двумя руками, но боль в руке не прошла. Однако мне пришлось сыграть в связи с обязательствами перед WTA — когда завершаешь сезон в топ-10, то у тебя есть контракт, от которого можно отказаться после 30 лет. Но этого почти никто не делает. Там выделяются конкретные турниры, на которых необходимо сыграть, иначе тебе не поступает зарплата.



В Чжухае штраф за отказ в 50 тыс. долларов мне не грозит, так как здесь травма может быть официальной причиной для снятия без финансовых последствий. Но если я там не сыграю, то получу „баранку“ в рейтинге на следующий год — будет учитываться не 16, а 15 турниров.



Мои планы на межсезонье полностью зависят от состояния моей кисти. Я посылала снимки разным врачам, и мнения тоже разнятся. Поэтому пока никакой определённости нет», — передаёт слова Кузнецовой с пресс-конференции «Активный гражданин» корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Шахов.