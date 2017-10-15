Квалификацию «ВТБ Кубка Кремля» пройдут как минимум две россиянки

Россиянка Елена Рыбакина одержала волевую победу над чешкой Терезой Мартинцовой во втором круге квалификации «ВТБ Кубка Кремля» — 4:6, 7:6 (7:4), 6:4. Отметим, что в конце второй партии Рыбакина проиграла подачу на сет с тройного сетбола.



Поединок продолжался 2 часа 10 минут. Рыбакина сделала четыре эйса, три двойные ошибки и использовала шесть брейк-пойнтов из 18. На счету Мартинцовой одна подача навылет, три двойные и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.



За выход в основную сетку Рыбакина поспорит со своей соотечественницей Аллой Кудрявцевой. С учётом того, что в другом финальном матче квалификации также состоится российское дерби — Полина Монова против Виктории Каменской или Анны Блинковой — отборочные соревнования пройдут как минимум две россиянки.