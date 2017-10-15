Российская теннисистка Алиса Клейбанова вышла в основную сетку «ВТБ Кубка Кремля». В финальном раунде квалификации Клейбанова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в двух сетах обыграла американку Бернарду Перу (6) со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 16 минут. Клейбанова 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Перы 3 эйса, 5 ошибок на подаче и 1 брейк.

В основную сетку из квалификации вышли пять россиянок. Помимо Клейбановой это Алла Кудрявцева, Елена Рыбакина (WC), Полина Монова и Виктория Каменская.