Гарсия признана лучшей теннисисткой сентября

Француженка Каролин Гарсия признана лучшей теннисисткой по итогам сентября, сообщает официальный сайт тура. На это звание также претендовали датчанка Каролина Возняцки и румынка Симона Халеп.



За Гарсию проголосовали 79% пользователей. На втором месте — Халеп (13%), на третьем — Возняцки (8%).

В январе лучшей стала американка Серена Уильямс, в феврале — украинка Элина Свитолина, в марте — россиянка Елена Веснина, в апреле — немка Лаура Зигемунд, в мае — румынка Симона Халеп, в июне — испанка Гарбинье Мугуруса, в июле — американка Мэдисон Кис, в августе — американка Слоан Стивенс.