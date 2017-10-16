Барти победила в номинации «Прорыв месяца» по итогам сентября

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования в категории «Прорыв сентября». Первое место заняла австралийка Эшли Барти, получившая 87% голосов. Второй стала представительница Греции Мария Саккари (13%).



В январе победу в этой номинации одержала американка Коко Вандевеге, в феврале — француженка Кристина Младенович, в марте — представительница Японии Риса Одзаки, в апреле — россиянка Дарья Касаткина, в мае — чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко из Латвии, в июне — словачка Магдалена Рыбарикова, в июле — канадка Бьянка Андрееску.