Кудрявцева: у меня сейчас редко бывают серии из нескольких матчей

Россиянка Алла Кудрявцева поделилась впечатлениями после победы над украинкой Ангелиной Калининой в квалификации «ВТБ Кубка Кремля» со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

«Матч прошёл в упорной борьбе. Ощущения очень приятные, я давно не играла на московском турнире. За время, пока меня не было, поменялся свет, цвет покрытия, атмосфера стала интереснее. Покрытие очень нравится, оно мне больше подходит, чем прошлое. Да и зрителей стало больше. Я сейчас восстанавливаюсь после травмы, так что у меня редко бывают серии из нескольких матчей. Поэтому я предпочитаю думать о сегодняшнем дне. Сейчас я выиграла на «ВТБ Кубке Кремля», очень рада, а о завтрашнем матче подумаю чуть позже», — цитирует Кудрявцеву пресс-служба турнира.