Севастова: на «ВТБ Кубке Кремля» у всех настроение как в Рождество

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова, посеянная на «ВТБ Кубке Кремля» под четвёртым номером, рассказала о своём отношении к этому турниру и о прошедшей вечеринке.

«Всегда хорошо сюда приезжать, это один из последних турниров в году, настроение у всех на этом турнире как в Рождество. Все такие весёлые и радостные, потому что последние турниры. Чего ожидаю от себя? Я в хорошей форме, посмотрим, как будет. Все хорошо играют, это зал. Чуть-чуть другой турнир, потому в зале. Посмотрим. Первый круг всегда самый сложный.

Вчерашняя вечеринка? Громкая музыка была (улыбается). Нет, хорошее место, хорошая вечеринка. Мы немножко посидели, и все уже уехали где-то в 22:30», — ответила Севастова на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.