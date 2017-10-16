Макарова, Габашвили и Сафиуллин покинули Кубок Кремля. Фотообзор дня

16 октября на кортах спорткомплекса «Олимпийский» в Москве состоялись очередные матчи XXVIII Международного теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться во второй круг, в двух партиях проиграв представительнице Франции Ализе Корне со счётом 3:6, 3:6. Теннисист из Казахстана Александр Бублик оказался сильнее россиянина Теймураза Габашвили – 6:3, 6:4. Индийский теннисист Юки Бхамбри в двух сетах переиграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:2, 6:4.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии первого игрового дня основной сетки Кубка Кремля – 2017, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

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