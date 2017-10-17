Чилич, Бердых и Андерсон вошли в число кандидатов на приз «Любимцу болельщиков»

Официальный «твиттер» ATP по итогам предварительного голосования представил список кандидатов на звание «Любимца болельщиков». На эту награду претендуют южноафриканец Кевин Андерсон, испанцы Роберто Баутиста-Агут и Пабло Карреньо-Буста, чех Томаш Бердых и представитель Хорватии Марин Чилич. Голосование завершится 6 ноября.

Фото доступно в «твиттере» ATP.

По условиям конкурса в список претендентов могут войти только теннисисты из топ-25 чемпионской гонки ATP-тура по состоянию на 11 сентября 2017 года.