Вихлянцева победила Канепи и сыграет с Весниной на «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг «ВТБ Кубок Кремля», в двух партиях обыграв представительницу Эстонии Кайю Канепи (Q) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 59 минут. Наталья 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Вихлянцева поспорит со своей соотечественницей Еленой Весниной (3). Турнир завершится 22 октября.