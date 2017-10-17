Ван Эйтванк обыграла Томлянович и может встретиться с Кербер в Люксембурге

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк (Q) вышла во второй круг турнира в Люксембурге, в двух партиях обыграв представительницу Хорватии Айлу Томлянович со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 39 минут. Элисон 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Люксембурге Ван Эйтванк поспорит с победительницей матча Анжелика Кребер (Германия, 1) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).